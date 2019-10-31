香港「取代」歐元區　淪為全球經濟最大隱憂？

短短數個月，香港由國際金融中心變成全球經濟增長的隱憂，連一直讓市場憂心忡忡、被視為隨時會引爆全球經濟危機的的歐元區，經濟表現也比香港優勝。

香港第三季GDP按年收縮2.9%，遠遠差過最新公布的歐元區經濟按年增長1.1%。歐元區表現好於經濟學家的預期，暗示最大經濟體德國的工業出現了下滑，但經濟仍然有韌性。

歐元區19國經濟產出攀升0.2%，與之前三個月的步伐相近，超過了接受調查的經濟學家預期的0.1%。周四的另一份數據顯示，區內核心通脹率意外攀升至1.1%。

事實上，歐洲經濟增長放緩是市場最大的危機，加上面對英國脫歐帶來的不確定性、美歐貿易關係緊張等，都對市場信心構成衝擊，歐洲央行已多次對歐元區面臨的諸多風險發出警告。

－－－－－－