香港「取代」歐元區 淪為全球經濟最大隱憂？
2019年10月31日 19:28
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歐洲央行
短短數個月，香港由國際金融中心變成全球經濟增長的隱憂，連一直讓市場憂心忡忡、被視為隨時會引爆全球經濟危機的的歐元區，經濟表現也比香港優勝。
香港第三季GDP按年收縮2.9%，遠遠差過最新公布的歐元區經濟按年增長1.1%。歐元區表現好於經濟學家的預期，暗示最大經濟體德國的工業出現了下滑，但經濟仍然有韌性。
歐元區19國經濟產出攀升0.2%，與之前三個月的步伐相近，超過了接受調查的經濟學家預期的0.1%。周四的另一份數據顯示，區內核心通脹率意外攀升至1.1%。
事實上，歐洲經濟增長放緩是市場最大的危機，加上面對英國脫歐帶來的不確定性、美歐貿易關係緊張等，都對市場信心構成衝擊，歐洲央行已多次對歐元區面臨的諸多風險發出警告。
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