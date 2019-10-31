樓價UPDATES：租樓客轉買藍澄灣　成交價608萬

樓市氣氛向好，部分租客決定轉租為買，青衣藍澄灣剛錄得一宗同類個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城10月有29宗成交，其中25宗於施政報告後錄得，近日春櫻閣中層A室，實用面積1,114方呎，屬三房包括套房設計，累減500萬元，以2,300萬元易手，實用呎價20,646元。

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九龍區

●紅磡半島豪庭1座中層H室，實用面積962方呎，獲買家以1,600萬元承接，實用呎價16,632元。原業主持貨10年，帳面獲利875萬元。

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新界區

●藍澄灣3座中層C室，實用面積488方呎，以兩房間隔，向東南。有外區租戶見市況轉旺，睇樓數次即決定入市，成交價608萬元，實用呎價12,459元，單位5年升值56.4%。

●屯門新屯門中心8座低層G室，實用面積455方呎，有區內人士鍾情該區鄰近家人居所，方便照應，加上原業主願減35萬元，故以515萬元購入上址作自用，實用呎價11,319元。上址為原業主於2014年以313萬元購入，帳面獲利約202萬元。

●市場購買力湧現，鐵路沿線屋苑盤源受追捧。大圍名城1座高層NC室，實用面積959方呎，以四房兩廳間隔，座向東南望山景，放盤1個月，減價22萬元或1.3%，獲區內買家以1,628萬元承接，實用呎價16,976元屬市價。原業主於2011年7月以1,129萬元入市，帳面獲利499萬元。

●優質單位承接力增強，大埔區連日錄得成交。新峰花園2座高層F室，實用面積588方呎，以710萬元售出，實用呎價12,075元。據了解，原業主於2009年購入上址，當時作價268萬元，持貨至今帳面獲利442萬元。

●粉嶺碧湖花園本月暫錄約4宗成交，包括6座高層H室兩房戶，實用面積400方呎，議價後以526萬元售出，實用呎價13,150元。原業主早於1994年以約221萬元買入該單位，現時帳面獲利305萬元。

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