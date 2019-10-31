iPhone擬推「變相月租」　新招勢顛覆市場

繼突擊開售AirPods Pro後，蘋果公司(Apple Inc.)新招頻出。最新讓市場吃驚的是公司醖釀將iPhone銷售模式改變為「月租化」，如成事勢將再顛覆智能手機市場。受到消息及季績勝預期所刺激，Apple股價周四(31日)早段升逾2%。

在分析員會議上，有提問Apple會否把iPhone銷售轉為變相的月租計劃，讓用戶定期將硬件升級，行政總裁庫克表示未有排除這個可能性。此種「訂購服務(Suscription)」的經營模式，即以每月付一定的費用，就可持續獲得iPhone使用，毋須「買斷」手機，用戶亦可確保使用的手機永不過時；而現時Apple Card的用戶，已可廿四個月免息分期購買新iPhone。

事實上，在全球新一代不再拘泥於擁有的「共享經濟」大環境下，不同產業經營者都有向「服務收費」的模式邁進，而用這種方式走入市場的新經營者，更往往因此成為新的領跑者，例如Spotify等線上音樂平台的訂閱模式，就顛覆了全球唱片業，亦令直接購買唱片或數碼音樂的人大減。

此外，日本汽車巨頭豐田(Toyota)亦在日本推出了「KINTO車輛訂閱服務」，消費者只須每月繳付月定額費用，就可以享用汽車，並隨時更換其他車型。

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