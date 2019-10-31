夜市UPDATES：貿戰憂慮再起　道指愈跌愈深

貿易戰擔憂掩蓋了強勁的美股業績，就算特朗普試圖「維穩」，美股早段跌幅仍不斷擴大，道指目前報227,028點，跌157點或0.58%；標指報3,039點，跌6點或0.23%；納指報8,284點，跌19點或0.23%。

受惠穿戴式設備及服務收入貢獻提升，蘋果公司(Apple)第四財季盈利雖然倒退3%至136.9億美元，但每股賺3.03美元，勝市場預期的2.83美元。Apple股價曾升2.4%。

不過周四外媒報道，中國官員對達成長期國際貿易協議的前景仍然存疑。港股期指夜市目前報26,761點，跌223點，低水146點。

受此消息影響，對國際貿易局勢敏感的一些股票，例如卡特彼勒跌1.5%、美光科技跌1.8%。

美國總統特朗普試圖為市場化解擔憂，他表示：「中美正在努力選擇一個新地點簽署第一階段貿易協議，這將佔總交易的約60%，智利取消了APEC會議，但新地點將很快宣布。習主席和特朗普將簽署協議！」

貨幣政策方面，聯儲局主席鮑威爾暗示該行現在將暫時停止寬鬆貨幣政策措施，但在通脹水平「顯著提高」之前，央行不會加息。儘管在股市達到或接近紀錄高點之際，但據美國券商LPL Financial的歷史數據表明，在連續三次共減息0.75厘，股場傾向於擴大升幅。

聯儲局分別在1975年、1996年和1998年連續三次共減息0.75厘後，標指半年後上漲10%，一年後上漲20%。

貿易不確定性正上升，歐股未市向下，英股跌0.97%；法股跌0.25%；德股跌0.25%。

【21:30】中美貿易戰憂慮重燃，抵銷了重磅科技股業績理想的利好消息，美股周四早段個別發展。道指低開52點，至27,134點， 納指則升17點至8,321點。

社交媒體Facebook（Fb）上季廣告收入勁增29%至177億美元，創單季新高，帶動純利升19%至60.9億美元，或每股2.12美元，勝預期的1.91美元，而每月活躍用戶增加3,500萬，其中北美洲用戶增長300萬，相當於前五季總和。Fb股價早段升4.74%至197.17美元。

召車app公司Lyft第3季收入勁升63%至9.556億美元，扣除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損減少逾半至1.281億美元，並同時調高全年收入預測及下調虧損預測。Lyft股價早段升2.68%至45.29美元。

另外，美國香煙生產商Altria將持有電子煙初創企業Juul的投資減值三分之一，第3季將得45億美元稅前撇帳，以反映產品受到當局加強監管及調查。Altria股價早段報47.1美元，升2.48%。

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