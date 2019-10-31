【財經評論】減息不是萬靈藥　飲鴆止渴須警惕

美國減息，香港三家發鈔銀行宣布下調最優惠利率，刺激股市和樓市氣氛。不過，看官別高興得太早，皆因以目前香港的情況，減息決不是解決問題的萬應靈藥，反會激化資產泡沫，影響金融體系穩定性，為金融危機埋下伏線。

今年10月港股打破傳統「股災月」的魔咒，恒生指數單月升逾800點。究其原因，中美貿易談判有進展，雙方或於11月簽署首階段協議文本，消息緩減投資者對全球經濟前景的憂慮。全球各央行採取積極的財政及貨幣政策維穩經濟，亦對資產價格帶來支持。

今次美國聯儲局會議雖宣布減息四分一厘，但議息聲明將之前「會採取適當行動維持經濟擴張」的字眼，改為「評估適當的利率軌道」，暗示本輪減息暫告一段落。故見美國利率期貨顯示聯儲局12月再減息的機會率，由今次議息前的八成急降至兩成，顯見年底前美國再減息機會已大減。如是者，各國央行尤其是新興市場，未來以減息刺激經濟的空間會受到限制，且須考慮到本國貨幣匯率所造成的貶值壓力。

有香港發鈔銀行周四(31日)宣布下調最優惠利率八分之一厘，是11年以來首見，而其餘兩家發鈔銀行亦緊隨其後。不過，銀行強調由於香港存款利率技術上已處零水平，未來息口已減無可減。顯見，憧憬減息潮出現，可以緩解經濟困境，是不切實際的想法。

觀近日港府的舉動，予人印象是正試圖藉放鬆樓按，配合減息效果來刺激股市和樓市，製造財富效應以為經濟紓壓，緩減民怨，這可謂癡心妄想。論今次的減息的幅度，對供樓族僅聊勝於無，難解失業危機；對企業而言，年關依然難過。更何況短期港息不存在再減空間，對於已陷入技術性衰退的香港經濟，單次減息的刺激作用實在不大，反觀激化樓市泡沫，變相透支金融體系穩定性。

事實上，如今香港人尚不缺錢，而是對港府管治失去信心，從而對經濟前景感到悲觀，不願意消費和投資。解不開這個結，任何門面伎倆亦只會是徒然。

香港股市股災月未見災，恒指尚處於6月初反修例風波前的水平，顯示在中資股和內地資金的主導下，股市表現與經濟景氣脫節，不足喜之餘反見憂；宏觀經濟急劇轉差，政府鬆樓按谷樓市以挺經濟，變相抱薪救火，解決不了房屋問題，更削弱金融體系的防禦力。諸如此類的不尋常現象，只會令投資者更感不安。

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