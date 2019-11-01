蔡志明辭任康健副主席及非執董

按公告披露，該股東特別大會是為考慮董事會成員變動而召開，每名被要求辭任之董事及每名辭任之董事須符合資格及願意於該股東特別大會上接受重選；另外，每名並無辭任之董事須於該股東特別大會上被建議罷免。公司將另行刊發該股東特別大會的通告和通函。

翻查資料，蔡志明早在2005年已入股曹貴子創辦的康健國際，其後蔡氏的女兒蔡加怡亦加入公司，至今仍擔任主席兼執行董事。

康健於2017年11月底遭證監會指令股份停牌，因證監會認為該公司2016年6月底中期報告及2016年12月底止年度之年報包含重大失實資料。及至2018年2月，證監會與廉政公署罕有地於同日到康健位於沙田小瀝源康健科技中心的物業搜查。其後於同年8月，廉署再到上址搜查。

康健於本年8月公布中期業績，截至今年6月底止，半年純利為1,415.3萬元，按年大幅倒退逾七成半。公司於同月披露，英屬維爾京群島(BVI)高等法院之東加勒比最高法院已經授出針對BI之凍結令，BI被限制以任何方式出售、處置或者縮減其任何資產之價值(最多約為7,558.34萬美元，折合約5.89億港元)，不論該等資產是否位於BVI境內或境外。

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