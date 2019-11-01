東方日報B1：港銀行減息1/8厘　滙豐指難再下調

香港活期存款重返「零息時代」！美國聯儲局落實今年第三次減息後，滙豐銀行再度扮演帶頭角色，宣布下調最優惠利率(P)八分一厘，至5厘，為相隔近十一年首次減息，同時將活期存款息降至0.001厘，其他大型銀行旋即加入減息行列。滙豐指，減息有助紓緩經濟情況，但斷言該行再沒有減息空間。

滙豐亞太區顧問梁兆基解釋，最近港元同業拆息持續於較低水平，並預期有關趨勢延續，該行根據市場競爭情況作出有關決定。

目前香港經濟處於下行軌道，他認為利率降低，有助紓緩企業成本壓力，儘管利率減幅有限，未能產生顯著作用，但形容為「及時雨」。

香港利率市場多元化，一般而言，港息指最優惠利率，是財金機構普遍向外放貸時的利率基礎，證券行或財務公司亦往往根據此利率作貸款利率定價，至於港元拆息(Hibor)，則主要受資金市場供求左右。

各大銀行減息後，香港活期存款利率重返0.001厘。梁兆基指，從技術上而言儲蓄利率已處於零水平，坦言未來「減冇可減」。至於美息走勢，該行預期美國年內再減息機會不大，明年上半年則有機會再減息一次。不過，倘若美國今年再減息一次、未來港元拆息下行，滙豐亦難再有減息空間，目前亦無考慮負利率的需要。

對於滙豐帶領減息是否屬「政治任務」，以達致救經濟效果。他表示，香港屬於自由市場，所有利率均屬商業決定，減息考慮了自身資金條件，但認為低利率對經濟復甦及企業成本壓力有幫助，冀與企業客戶共度時艱。

上海商業銀行研究部主管林俊泓坦言，對香港大型銀行減息感到意外，按照過往經驗，雖然大型銀行息口調整步伐「加慢減快」，惟港元拆息未低至有減息需要，他原預期美國再減息1至2次，港息才會跟減，是次息口調整較預期過快，料其他中小型銀行未必每一間都會跟減。

不過，香港啟動減息，未有拖累拆息向下。財資市場公會資料顯示，周四(10月31日)港元一個月期拆息微升1點子至1.77厘，市場預期有大型新股來港上市，隔夜息更抽升0.72厘至2.37厘。渣打銀行亞太區金融市場部主管陳銘僑表示，市場資金需求仍然殷切，料一個月拆息有機會觸及2厘，三個月期或高見2.3厘。

金管局總裁余偉文表示，港元拆息未必會跟隨美息下調，因為港元拆息會受本地港元資金供求變化的影響。至於個別銀行的利率，是它們按照本身的資金結構和成本而作出的商業決定。

他又提醒市民，現時香港經濟壓力不少，加上環球利率走勢，以至資產和金融市場都存在很多不確定性，要小心管理財務風險。

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