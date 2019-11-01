趙文傑　聯儲局放鷹　美股或回氣

美國聯儲局於本港時間周四凌晨宣布減息四分一厘，將聯邦基金利率降至1.5至1.75%的區間，減幅符合市場預期。是次減息亦即表示，聯儲局是繼七月及九月後，一口氣連續第三次減息。回顧去年的相若時間，市場當時仍普遍相信今年將加息兩至三次，現時情況剛好相反，可見金融市場的變化之快，以及聯儲局控制市場預期之伎倆。

然而，經過所謂「中期調整」的連續三次減息後，主席鮑威爾似乎有意轉軚「放鷹」，再施控制市場預期之魔法。在議息聲明中，當局改稱委員會將繼續監察未來各項經濟數據，從而評估日後利率的適當路向，而不再稱採取適當措施維持經濟擴張，向市場暗示暫時不再減息。此外，鮑威爾亦於議息會後的記者會補充，指現時的貨幣政策似乎維持恰當，言論帶有「鷹」味。

按現時最新的聯邦基金利率水平，若每次減四分一厘，尚餘六次便會降至零息。觀乎今次的「中期調整」，已於短短三個月減息三次，未來再利用減息救市的空間已所餘無幾，因此鮑威爾必須好好盤算現時手中的子彈，暫時向市場傳達停止減息的信號，等明年真的需要再度減息時，帶來更佳提振市場的效果。

對於近日再創新高的美股，筆者認為短期會借聯儲局開始轉鷹的姿態而出現溫和調整，為高企的股市稍作降溫。以標普500指數為例，雖然近日創下收市新高，走勢銳不可當，惟指數由年初至今已大升逾20%，累積龐大升幅。從估值來看，指數今年的預測市盈率目前約18.5倍，高於過去七年的平均值16.9倍。

此外，美股近期明顯回勇基於兩大主因：一是中美貿易戰傳出較好消息，但該因素變化莫測，消息時好時壞，投資者絕不能掉以輕心於好消息時急於追貨；其次是大型企業如蘋果公司及Facebook近日出爐的季績理想，但按目前股市的高企估值，相信該利好因素將被迅速消化。

俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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