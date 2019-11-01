歐股收市受壓　標緻回吐12%

中美貿易問題仍存不確定性，歐股收市受壓。英國富時100指數收報7,248點，跌82點或1.12%；法國CAC指數收報5,729點，跌36點或0.62%；德國DAX指數收報12,866點，跌43點或0.34%。

外媒周四報道，中國官員對達成長期國際貿易協議的前景仍然存疑。

美國總統特朗普試圖為市場化解擔憂，他表示：「中美正在努力選擇一個新地點簽署第一階段貿易協議，這將佔總交易的約60%，智利取消了APEC會議，但新地點將很快宣布。」

快意佳士拿汽車(FCA)董事會已批准推進與法國標緻雪鐵龍集團的合併談判，FCA股價升8.22%；標緻雪鐵龍集團股價則回吐12.86%。

油企蜆殼公司第三季純利跌15%，主要受累於低油價及化工業務毛利，股價收跌3.36%。

法荷航集團第三季純利按年大跌50%至3.66億歐元，股價下挫1.02%。

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