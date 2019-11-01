美股收市：道指跌140點　Lyft績後下瀉逾6%

消息稱中國官員對與美國簽暑長期貿易協議感悲觀，美股自紀錄高位回落。道指收報27,046點，跌140點或0.52%；標指收報3,037點，跌9點或0.3%；納指收報8,292點，跌11點或0.14%。

受惠穿戴式設備及服務收入貢獻提升，蘋果公司(Apple)第四財季盈利雖然倒退3%至136.9億美元，但每股賺3.03美元，勝市場預期的2.83美元。Apple股價收漲2.26%，報248.76美元。

社交媒體Facebook（Fb）上季廣告收入勁增29%至177億美元，創單季新高，股價收漲1.81%。

召車app公司Lyft第3季收入勁升63%至9.556億美元，惟股價下挫6.05%；同業Uber亦跌6.67%。

周四外媒報道，中國官員對達成長期國際貿易協議的前景仍然存疑，消息拖累大市承壓。

美國總統特朗普試圖為市場化解擔憂，他表示：「中美正在努力選擇一個新地點簽署第一階段貿易協議，這將佔總交易的約60%，智利取消了APEC會議，但新地點將很快宣布。」

貨幣政策方面，聯儲局周三宣布減息之後，主席鮑威爾暗示該行現在將暫時停止寬鬆貨幣政策措施，但在通脹水平「顯著提高」之前，央行不會加息。

不過，特朗普一如既往在Twitter炮轟鮑威爾，稱「人們對聯儲主席鮑威爾和聯儲局很失望，一開始就就錯了，(加息)太快了，(減息)太慢了！美元和聯邦利率正在損害美國的製造業，美國的利率應低於德國、日本和其他所有國家。

他又說：「美國目前是迄今為止最強大的國家，但聯儲局令美國處於競爭劣勢。中國不是的問題，聯儲局才是！無論如何我們都會贏。」

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