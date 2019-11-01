格林斯潘：押注美國經濟衰退仍為時過早

外媒報道，聯儲局前主席格林斯潘表示，美國經濟表現疲弱，但去槓桿化階段仍在持續，而至少在過去半個世紀中，去槓桿化時期並不是衰退的開端。

他又引用一項資本支出數據的指標，衡量企業在未來數月的投資決定中，有多少資金來自借貸。目前該比率是0.9，反映整體而言，自金融危機以來，企業還沒有真正恢復過借貸。

自2007年底以來，該比率一直未超過1，而上一次經濟衰退正是始於2007年的12月。

格林斯潘指，雖然市場數據及經濟師預測都顯示出經濟面臨的風險愈來愈高，但他認為現在就開始押注美國經濟衰退還為時過早。

他說：「我對長期前景持謹慎態度，目前我們的GDP實際年增長率低於2%，儘管經濟增長明顯放緩，但我們似乎並不會陷入衰退。」

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