裕田中國就延長9.5億人民幣貸款訂補充協議
2019年11月01日 07:05
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(互聯網)
裕田中國(00313)公布，有關9.5億元人民幣(下同)之貸款之全部本金及利息之還款期將延至2022年6月，公司與相關金融機構訂立補充協議，於2019年9月20日，未償還貸款本金為9.5億元，而應計利息為約3,830萬元及應計違約利息為約1,470萬元。
公司須於2020年6月30日前向相關銀行作出累計總還款約2.48億元，於2021年6月30日前累計總還款約4.86億元，於2022年6月30日前償還貸款所有餘下本金結餘及應計利息，並於2020年6月29日前支付違約利息約1,470萬元。
公司估計，約7.39億萬元之大部分貸款(包括應計利息)將於下一份全年財務報表中由流動負債重新歸類為非流動負債。公司澄清，由於延長貸款還款期於2019年9月30日後作實，貸款及相關應付利息將繼續於公司下一份中期財務報表中歸類為流動負債。
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