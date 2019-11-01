裕田中國就延長9.5億人民幣貸款訂補充協議

公司須於2020年6月30日前向相關銀行作出累計總還款約2.48億元，於2021年6月30日前累計總還款約4.86億元，於2022年6月30日前償還貸款所有餘下本金結餘及應計利息，並於2020年6月29日前支付違約利息約1,470萬元。

公司估計，約7.39億萬元之大部分貸款(包括應計利息)將於下一份全年財務報表中由流動負債重新歸類為非流動負債。公司澄清，由於延長貸款還款期於2019年9月30日後作實，貸款及相關應付利息將繼續於公司下一份中期財務報表中歸類為流動負債。

－－－－－－