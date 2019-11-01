【市前重點睇】美股回吐 紐約期金飆逾1%
2019年11月01日 07:36
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●美匯指數於97.35水平上落，離岸人民幣(CNH)曾跌穿7.05關口，港匯處7.837，日圓兌美元高見108，歐元反覆企1.1153，英鎊報1.2935。金價高見1,514美元。布油跌至60.23美元，紐油回落至54.12美元。道指期貨窄幅上落。
●傳中國官員對能否與美國達成全面的長期貿易協議產生懷疑。中國外交部重申，中美經貿磋商將按計劃進行。
-美國總統特朗普表示，中美兩國正在尋找簽署貿易協議的新地點，預計將很快宣布。第一階段協議將涵蓋「整個協議的60%」。
-傳中國可能取消針對美國農產品加徵的關稅，以幫助進口商購買價值最高達500億美元的商品。
●道指收報27,046點，跌140點或0.52%；標指收報3,037點，跌9點或0.3%；納指收報8,292點，跌11點或0.14%。 https://bit.ly/2pj6LUt
-圖片分享平台Pinterest公布，於第三季，收入按年增47%至2.79億美元遜預期，股價於盤後急挫19.81%。
-總結10月份，道指、標指、納指分別累升0.48%、2.04%和3.66%。
●美國10年期國債孳息率8.05點子，報1.691厘。
●聯儲局前主席格林斯潘表示，現在就開始押注美國經濟衰退為時尚早。
●特朗普表示，「中美正在努力選擇一個新地點簽署第一階段貿易協議，這將佔總交易的約60%，智利取消了APEC會議，但新地點將很快宣布。」
●美國9月個人開支升0.2%，遜預期的0.3%增幅，期內個人收入增加0.3%，符預期。
●港股ADR指數收報26,698點，跌207點。
●即月恒生指數夜期收報26,683點，跌301點，低水224點，成交28,191張。
●紐約期油收報每桶54.18美元，跌88美仙或1.6%，連跌4日，並創自10月22日以來收市新低；布蘭特期油收報每桶60.23美元，跌38美仙或0.6%，亦創自10月22日以來收市新低。
●紐約期金收報每安士1,514.8美元，升18.1美元或1.2%，創5周收市新高。
●英國富時100指數收報7,248點，跌82點或1.12%；法國CAC指數收報5,729點，跌36點或0.62%；德國DAX指數收報12,866點，跌43點或0.34%。 https://bit.ly/2Nt436T
●日本央行行長黑田東彥表示，已是負值的利率仍有下調的空間。央行維持11月的關鍵期限債券購買量區間不變，但為加大通脹掛鈎債券購買量提供空間。
●【經濟災難】港第3季GDP按年跌2.9%，陷技術性衰退。 https://bit.ly/34inEgM
●港銀行減息1/8厘，滙豐指難再下調。 https://bit.ly/34k4t66
●蔡志明辭任康健副主席及非執董。 https://bit.ly/34gIPQj
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