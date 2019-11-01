折讓配股兼大股東減持　藥明生物曾挫6%

【07:40】藥明生物折讓8%配股籌逾39億 大股東順勢減持

藥明生物公布，向不少於6名獨立投資者配售4,650萬股，每股作價85元，較10月31日收市價每股92.5元折讓約8.11%，配售股份相當於擴大的已發行股本約3.6%，所得款項淨額約39.28億元，擬用於支持疫苗及微生物產品開發，以及繼續進行全球產能擴張。

另外，公司獲其中一名控股股東Biologics Holdings知會，按每股85元的價格，向獨立第三方配售其持有的4,650萬股，相當於已發行股本約3.73%。完成後，Biologics持股將由約45.68%減少至約40.29%，將繼續為公司控股股東。

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