【股民熱話】11月港股有錢派？

眨眼傳統10月股災月安然渡過，恒生指數由月內低位25,522點，一度重上27,000點關，打破咗10月股災詛咒。到底11月港股會點走？

筆者認為，雖然恒指已回升至接近27,000點關，但暫時別為港股估頂，11月港股好可能真係會派錢，點解？

首先，香港經濟第三季進入技術性衰退，其實已消化咗一段時間，企業盈警及大型銀行業績消息亦消化得七七八八，短期企業消息面會趨穩定。

其次，中美好可能在11月簽訂中期貿易協議，另英國脫歐限期已延至明年1月底，12月英國將提前大選。從外部因素看，11月反而可視為安全期。

第三，美國10月再度減息，而香港大型銀行跟隨減最優惠利率，料有助穩定經濟，市場流動性維持充裕，有利股市和樓市表現。

第四，走勢上，恒指10月中旬以來在26,500點水平現承接，料短線有力挑戰250日線27,361點阻力，若能成功突破，11月的目標可定在27,800至28,000點關，回吐支持可參考50日線支持在26,300至26,400點水平。

第五，IPO市場或有重大消息，事緣有指阿里巴巴或最快於11月來港上市。若消息屬實，配合北水已開閘買同股不同權股，內地資金或再次出動炒作。

整體而言，第四季之初股市應淡不淡，加上全球各大央行在努力以減息甚至重啟量寬來穩定經濟，就連美國都睇在感恩節及聖誕新年消費旺季行情，暫時在貿易問題上對中國放軟手腳，相信全球資金都樂意順勢而為，在年底前炒一轉撲水過年。淡友暫宜忍忍手，缸邊短炒族可以略為放大注碼，在魚缸尋寶。建議重點關注地產股、科技及消費類股份。

不過，補充一句，經濟差、減息係有紓緩作用，但歸根究抵，現時香港社會動盪非以經濟手段可以徹底解決。若第四季港股抽高讓阿里登場，可能是經濟進入極地寒冬前港股的最後派對，抽埋呢次水，後市是龍是蟲，自見真章！所以跟炒還跟炒，宜嚴限注碼，謹記要知所進退，如今絕非瞓身股市的時候。

東方產經專欄作者 錢修

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