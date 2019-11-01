布里斯本大型屋苑　三房聯排別墅呎價低至1600港元

【特約報道】澳元低水令該國成為熱門海外投資地區，目前昆士蘭州的布里斯本樓價更較其他城市依水，投資潛力巨大。今期Ray White將獨家代理推出距離市中心僅8公里的大型別墅屋苑Minnippi Quarter，樓盤提供的三房聯排別墅，樓價僅約53萬澳元起，折合約280萬港元，呎價低至1,600港元起，買家可享兩年5厘租金保證計劃。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，該樓盤位於昆士蘭州布里斯本中產白領地區Carina，5分鐘便可直達大型購物中心Westfield Carindale，而15分鐘則可達市中心。此外，樓盤更享得天獨厚的地利優勢，項目旁邊正正就是將於2020年落成的全新高爾夫球場，令整個屋苑的環境更貼近自然。

是次樓盤由歷史悠久的發展商Frasers Property Australia打造，更以建築社區為目標，屋苑將由多間聯排別墅及獨立屋構成，並會置設多項休憩空間、燒烤場、25米長的游泳池及住客會所，讓住客享受這個小型社區。

是次推出的為Minnippi Quarter第一批開賣、提供二至四房的聯排別墅，以及區內極稀少的地皮，以供買家自選買地建屋。每幢別墅均有車位，總價由約47萬澳元起，即首期約25萬港元。事實上，該區地皮供應稀少，過去三年僅僅只有14幅地皮推出，而且當地市議會在未來將就低密度住宅區聯排別墅作出管制，故是次推出的樓盤屬難得的投資機會。

樓盤極具投資潛力。許氏解釋，目前布里斯本的樓價只是悉尼的一半，而未來更有多項利好因素支持。他指出，悉尼及布里斯本是非常相近的城市，兩地同屬海岸城市，氣候相近，而後者更加是陽光充足的城市，全年平均溫度約27度，一年有280天為SUNSHINE DAY，適合喜愛陽光的當地人。

此外，他指出，目前悉尼的人口已高達500萬人，當地生活指數較高，樓價亦已被搶高。相反，布里斯本的人口只有約250萬人，人口密度較低，而且樓價水平較低，因此在環境因素相似下，不少原居於悉尼的當地人紛紛遷居布里斯本。而根據Urbis在2018年的調查發現，約有2.5萬人移民到昆士蘭州，是國內移民排行第一名。

城市發展前景理想，許氏又表示，有分析預計直至2041年，該城市人口將增加100萬人，隨著居民數目穩定增長，估計長遠對各項生活需求也會提升，而且當地政府投入600億澳元於各項基建之中，如新鐵路及飛機場重建等大型項目，料該城市將遇上翻天覆地的巨變。

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布里斯本 Minnippi Quarter展銷會

日期： 11月1至3日 (周五至周日)

時間： 下午二時至晚上九時(周五) /早上十一時至晚上七時 (周六、日)

地點： The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

免費講座:【投資錦囊】政府百億澳元投資 布里斯本樓市攻略

時間：下午1時及4時 (每日二場，周末限定)

查詢電話：Kingsley 王生 (852) 9794 9870

Patrick 佘生 (852) 9869 1987

Jackie 梁生 (852) 6757 1237