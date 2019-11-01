港股再闖二萬七關　重磅藍籌做好　舜宇升破130元

港股開市跌至26,800點有支持，恒生指數倒升過百點，高見27,010點。國企指數靠穩，主板成交280億港元。

重磅藍籌做好，友邦保險升0.6%；中國平安及中國移動升0.5%；滙豐控股升0.3%；騰訊升0.2%；建設銀行升0.1%。香港交易所升近1%。

昨日抽升的舜宇光學突破130元，股價飆3%，高見130.7元。丘鈦科技升1.3%；瑞聲科技及比亞迪電子靠穩。

近日屢創新高的藥明生物配股，股價應聲挫6.4%，低見86.55元，暫維持逾半成跌幅。醫藥股借勢回吐，石藥集團跌1.9%；國藥控股跌2.8%，是表現最差藍籌及國指成分股；中國生物製藥跌0.3%。

中國建材季績理想，股價飆4.5%，高見6.92元。其他水泥股都做好，海螺水泥倒升1.6%；華潤水泥升0.7%。昨日掛牌即潛水的雲南建投混凝土反彈3.4%。

【09:20】滙豐跌1% 友邦力撐

港股11月首個交易日開市偏軟，恒生指數跌100點或0.37%，報26,806點；國企指數低開38點或0.37%，報10,494點。

藍籌股個別發展，碧桂園跌2.7%表現最差；創科實業跌2%緊隨其後；石藥集團回吐1.9%。電能實業及長江基建靠穩，高開0.8%及0.6%。

滙豐控股跌1%；工、中、建三大內銀股跌0.6%至0.7%，合力拖低大市。友邦保險獨撐，高開1.2%報79.4港元，是表現最佳藍籌，抵銷恒指32點跌幅。其他重磅股窄幅上落，中國平安升0.5%；騰訊及中國移動跌0.3%。

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