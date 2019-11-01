A股快報：數據支持　大市轉升

財新中國製造業採購經理人指數(PMI)10月升至51.7，且連漲4個月；滬深股市由跌轉升，滬綜指最新倒升4點或0.1%，報2,933點；深成指轉升72點或0.7%，至9,707點；創業板指數升2點或0.1%，報1,673點。

板塊方面，家電股領漲2.8%，次新股跟升1.6%，水泥股升0.9%，金融及地產股升0.3%至0.4%；而煤炭股則跌0.4%，石油及船舶製造股齊跌0.5%。

【09:26】A股快報：三大指數偏軟 船舶製造股受壓

美國總統特朗普指中美正努力選擇一個新地點簽署第一階段貿易協議；內地股市於11月首個交易日向下走，滬綜指低開4點或0.16%，報2,924點；深成指低開13點或0.14%，至9,621點；創業板指數低開3點或0.21%，報1,667點。

板塊方面，船舶製造股跌0.5%，金融及地產股齊跌0.1%；而鋼鐵及釀酒股靠穩，有色金屬股升0.2%。

航天通信跌停板，報7.06元人民幣。公司股票或面臨重大違法強制退市的風險。

聖邦股份低開7%，公司持股4.25%的股東世紀維盛擬悉數減持。

據上交所公告，岷江水電、南紡股份及亞星化學停牌。

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