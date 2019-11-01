財新中國製造業PMI升至51.7　新出口訂單指數顯著反彈

財新中國製造業採購經理人指數(PMI)10月份錄得51.7，較9月上升0.3個百分點，連續4個月回升，與2017年2月持平，均為2017年以來最高；預期為51。

國家統計局公布的10月製造業PMI則錄得49.3，下降0.5個百分點，僅略高於春節所在的2月，為年內次低，與財新的指數走勢並不一致。

期內，10月新訂單指數大幅上揚，創下2013年2月以來最高，外需明顯改善，新出口訂單指數顯著反彈至盛衰分界線以上，為2018年3月中美貿易衝突爆發以來最高。廠商普遍反映，市況有所轉強，海內外客戶需求均出現改善。

內外需大幅好轉，帶動廠商擴大生產，產出指數已連續4個月上升，為2017年以來最高。分類數據顯示，三大產品類別產量均有所增長，其中投資品類領先。

不過，生產增加並未帶動就業回升，10月就業指數在收縮區間內顯著回落，創逾1年來最低。許多廠商在僱員自願離職後並沒有填補空缺，同時也採取成本控制的措施。

需求改善帶動廠商增加採購，但其庫存行為仍較審慎。10月採購庫存指數在擴張區間內小幅回落；受廠商動用存貨交貨影響，成品庫存指數則重返收縮區間，但降幅輕微。

10月平均投入成本略有上升，但上升幅度低於上月。受訪廠商稱，金屬、煤和農產品等原料價格出現上漲。出廠價格指數則在收縮區間內繼續下降，受訪廠商稱，市場價格普遍下行，不得不選擇隨之降價。分類數據顯示，除消費品類價格有所上升，中間品類與投資品類產品售價均出現下降。

10月中國製造業界對未來12個月生產前景樂觀度出現改善，升至6個月最高，但仍處於歷史低位。業界對中美貿易摩擦持續存在和環保治理影響仍感憂慮。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，10月中國經濟繼續以較快速度修復，倘若終端需求，尤其是基建和出口好轉得以持續，製造業將逐步具備企穩基礎。

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