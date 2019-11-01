【即市分析】房產基金顯現吸引力

首先，相對而言，高息股隨時可以因為盈利收入或經營環境改變而減派息甚至不派息，但REITs根據《房地產基金守則》，基金管理人必須將除稅後的9成淨收入，分派予基金單位持有人，故相對上有可取之處。

其次，房託基金與息口周期關係密切，全球央行正致力減息放水救經濟，現時歐洲部分地區更係負利率，所以房託基金的息誘能力依然存在。

走勢上，領展基金價格自10月10日低見80.5元後開始跌唔落，近期更先後上破10日及20日線，短期若能進一步上破50日線阻力約87元水平，中線再升機會較大。可伺機跟進，目標價95元，跌穿10日線約84.6元止蝕。

至於冠君產業近兩個月同樣跌唔落，現價已上破10日、20日及50日線，9日RSI為65，MACD牛叉持續，走勢改善，值得小注跟進，作為收息之選，跌穿前低位4.77元止蝕。

越秀房託基金價格走勢則較中性，近幾個月主要在5至5.3元水平窄幅上落，且多條主要平均線交纏多時，未見方向，建議候低再作考慮。

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