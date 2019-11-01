李小加：無意挑戰一國兩制　惟中港缺乏互信

李指出，因西方國家普遍對香港目前的社會問題存在偏見及誤解，故稍早前藉着在英國倫敦出席活動時談及有關議題，並向外解釋。

他個人認為，現時制度未能保證「一國」不受挑戰，亦未能落實港人治港、普選兩大因素，而在實施一國兩制的過程中，需要「一國」及「兩制」兩項核心要素同時落實，不應分開討論。

他舉例指，推動23條立法，香港人因對中央感到憂慮而未能立法，但中央卻正因「一國」未能獲得保證，對香港普選欠缺信任，導致普選無疾而終。但他相信，只要香港表達出透過普選是要解決民生、政治等問題，而非挑戰「一國」，中央能信任港人，就可得到普選的政治權利。

李又指，香港目前進入艱難的困境，是始於政治，亦要靠政治解決方案才能走出困境，若走入暴力循環便會進入萬丈深淵，強調要拒絕暴力。

他補充，國際金融中心是香港最後的一塊寶石，如果連相關地位亦失去，香港便會成為一個普通城市。

被問到他有否興趣參選特首，他僅指「老老實實做自己事」。

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