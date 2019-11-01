港股格局：姚浩然指物管及內需股可睇高一線

時富資產管理董事總經理姚浩然指，中美貿易關係可以留意人民幣匯率走勢，早前數次中美貿談出現大問題時，人民幣匯率也會偏軟。現時人民幣匯率仍然穩定，投資者不用過份擔心中美談判破裂，認為中美可以成功簽署首階段協議。

不過最近部分藍籌業績表現一般，有機會影響大市表現，姚預計，短期恒指會維持上落市格局，於26,400至27,100點區間上落。他建議投資者可以留意強勢股分，如個別物管股及內需股，可以「睇高一線」。

近期醫藥股表現強勢，姚認為板塊前景樂觀，因醫藥股毛利穩定，加上部分公司亦有新產品周期，建議投資者留意市值較大的醫藥股。

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