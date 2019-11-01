【即市分析】友邦獲大行唱好 股價上望…

事實上，友邦第三季增長顯著放緩，新業務價值按年僅升1%至9.8億美元，主要受累內地客減少來港購買保險。不過，大行對公司的長線發展仍感樂觀。

滙豐研究指，友邦香港業務跌幅主因為訪客減少，但以香港本地居民計，新業務價值(NBV)仍有雙位數增幅，且內地仍為增長最快市場，重申「買入」評級，維持目標價95元不變。

另麥格里則指，友邦第三季新業務增長疲弱，惟相信有關影響屬短期，相關銷售將會回復，而現時弱勢則為買入機會，維持「跑贏大市」評級。

再睇技術走勢，友邦股價正處於10月中至今的升軌上，昨(31日)升逾2%收報78.45元，目前MACD牛叉未見收窄，14日RSI上揚，短期阻力位為80元，後市若然配合成交上破，首站可望回補7月底的下跌裂口84元水平。若上破失敗，或回試74元，可候低小注博反彈。

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