【地產專題】二手樓又起哄　嘉湖加價封盤

二手樓市因放寬按保而轉趨熱鬧，而周四(10月31日)香港銀行宣布減息，業主更即時起哄。10月交投最旺的天水圍嘉湖山莊，錄得加價或封盤不賣個案，有三房戶提價10萬元。

中原伍耀祖表示，嘉湖山莊個別業主見近期買家入市情緒高漲，睇樓量不斷上升，遂收窄議價幅度，甚至輕微調高放盤價。樂湖居11座低層B室一個套三房單位，實用面積633方呎，原先叫價620萬元，周四即時加價至630萬元。

該屋苑亦有業主看好後市，封盤轉租。單位為賞湖居1座高層D室，實用面積551方呎，早前以605萬元放售，並以每月1.4萬元放租。周四決定暫時不賣，轉為放租。伍氏指，該項目10月下半月交投急增，全月錄68宗買賣，較9月增45%，屬超過四年以來單月新高。

此外，荃灣中心業主進取。美聯鍾家豪透露，19座中低層單位實用面積374方呎，上月初叫價510萬元，數日前獲洽購，原業主周四提價至516萬元售，呎價13,797元。

10月份二手交投顯升，中原稱，十大屋苑期間錄251宗成交，創七個月新高，按月漲近三成。該行趙鴻運表示，鰂魚涌太古城在施政報告後錄25宗交投，佔上月全月的近九成。當中春櫻閣中層套三房戶，以2,300萬元易手，為今個月最大額買賣，呎價20,646元。

買樓首期門檻及供樓成本下降，帶動市場放盤增加，但資深投資者吳龍飛認為，近期放售單位「唔平」，長遠難吸引買家。他相信兩至三個月後經濟明顯轉差，不少人需要套現而出售股票或轉賣物業，屆時樓價便回落。

另方面，受社會持續動盪影響，政府最新公布的樓價走勢持續向下。據差餉物業估價署資料，今年9月份私人住宅售價指數報380.5點，已經連跌四個月，按月下跌約1.83%，而第三季的按季跌幅達3.35%，兩個時期的下調幅度同樣為去年底後最大。

至於9月份以港島區實用面積431方呎以下單位樓價跌幅最明顯，平均呎價約16,193元，較8月挫約12.1%。租金指數按月低約1.15%，中止連續六個月的升勢。

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