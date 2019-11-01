港元拆息︰隔夜息跌穿2厘 回落至1.49厘
2019年11月01日 11:23
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌穿2厘，回吐至1.49厘；1星期跌至1.72厘；與樓按相關的1個月續升至1.8厘；3個月期升2.17厘。
1/11/2019
隔夜 1.49143厘
1星期 1.72857厘
2星期 1.76500厘
1個月 1.80589厘
2個月 2.05286厘
3個月 2.17464厘
6個月 2.24321厘
12個月 2.28625厘
31/10/2019
隔夜 2.37107厘
1星期 1.80964厘
2星期 1.77679厘
1個月 1.77786厘
2個月 2.03107厘
3個月 2.16643厘
6個月 2.21786厘
12個月 2.28714厘
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