港元拆息︰隔夜息跌穿2厘　回落至1.49厘

2019年11月01日 11:23
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌穿2厘，回吐至1.49厘；1星期跌至1.72厘；與樓按相關的1個月續升至1.8厘；3個月期升2.17厘。
    1/11/2019
    隔夜 1.49143厘
    1星期 1.72857厘
    2星期 1.76500厘
    1個月 1.80589厘
    2個月 2.05286厘
    3個月 2.17464厘
    6個月 2.24321厘
    12個月 2.28625厘
    31/10/2019
    隔夜 2.37107厘
    1星期 1.80964厘
    2星期 1.77679厘
    1個月 1.77786厘
    2個月 2.03107厘
    3個月 2.16643厘
    6個月 2.21786厘
    12個月 2.28714厘
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