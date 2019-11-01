港元拆息︰隔夜息跌穿2厘 回落至1.49厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌穿2厘，回吐至1.49厘；1星期跌至1.72厘；與樓按相關的1個月續升至1.8厘；3個月期升2.17厘。

1/11/2019

隔夜 1.49143厘

1星期 1.72857厘

2星期 1.76500厘

1個月 1.80589厘

2個月 2.05286厘

3個月 2.17464厘

6個月 2.24321厘

12個月 2.28625厘

31/10/2019

隔夜 2.37107厘

1星期 1.80964厘

2星期 1.77679厘

1個月 1.77786厘

2個月 2.03107厘

3個月 2.16643厘

6個月 2.21786厘

12個月 2.28714厘

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