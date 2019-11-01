低處未算低！大行齊削香港全年GDP預測　最淡負2.2%

根據政府統計處數據，香港第三季本地生產總值(GDP)按年實質下跌2.9%，並連續兩季錄得按季負增長，顯示香港經濟正式陷入技術性衰退。

不過低處未算低，外資大行紛紛齊下調香港全年GDP目標。ING銀行大中華區經濟學家彭藹嬈在最新研究報告表示，香港第四季經濟有機會按年收縮5%。

她預測香港2019年本地生產總值(GDP)將收縮2.2%，接近2009年經濟衰退的程度。假設香港的社會動盪持續一整年，預計2020年的GDP將收縮5.8%。

另外，美銀亦狠劈香港今年GDP預測，由-0.1%，進一步削至-2.1%。高盛亦將香港全年GDP預測降至-1.2%。摩通料由增長0.3%，降至-1.5%。摩根士丹利預測為-0.8%。

香港對上一次錄得全年GDP負增長是2009年，當時經濟收縮2.5%。

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