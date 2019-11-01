新股專輯：ESR料物流行業未來十至廿年發展空間仍大

他指，公司專注於亞洲市場，認為香港是最佳的上市地點，另指首日股價表現屬正面。

他又表示，行業在未來10至20年仍有很大的發展空間，而公司重視如何貴客提供高質素服務，中國市場份額的多少非首要關注的事情。

此外，他提及公司現時基金管理規模龐大，總資產管理規模達200億美元，將繼續在不同的投資組合中募集資金。

－－－－－－