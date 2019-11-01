新股專輯：ESR料物流行業未來十至廿年發展空間仍大
2019年11月01日 11:55
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Jeffrey Perlman
亞太區物流地產平台ESR(01821)捲土重來，掛牌開報17.6港元，較招股價16.8元升4.76%。
該公司主席Jeffrey Perlman表示，6月擱置上市是基於面對地緣政治等不可控制因素， 今次重啟上市是看到投資者對公司有信心，同時亦考慮到百威亞太(01876)等企業重來的成功案例。
他指，公司專注於亞洲市場，認為香港是最佳的上市地點，另指首日股價表現屬正面。
他又表示，行業在未來10至20年仍有很大的發展空間，而公司重視如何貴客提供高質素服務，中國市場份額的多少非首要關注的事情。
此外，他提及公司現時基金管理規模龐大，總資產管理規模達200億美元，將繼續在不同的投資組合中募集資金。
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