【午市重點睇】美匯續弱　油價反覆偏軟

●亞洲市，美匯指數報97.3；圓匯企108.06；歐元兌美元報1.116；英鎊高見1.2967。港匯處7.8367。離岸人民幣(CNH)在7.04水平。金價續在1,510美元之上，布油報59.67美元，紐油報54.36美元。道指期貨升54點。

-折讓配股兼大股東減持，藥明生物曾挫6%。

-異動股：必瘦站盈喜，股價曾炒高近18%。

-五龍電動車訂新配股協議，淨籌5,940萬元。

-異動股：獲提全面要約，亞太絲路曾飆41.5%。

-君實生物暫時「中止」A股上市申請。

●【即市分析】

-A股入摩：MSCI下周五公布半年度指數評估結果。

●日本10月製造業PMI創3年半新低，連續6個月收縮。

●修例風波：ING彭藹嬈料香港今年GDP萎縮2.2%。

●港元拆息︰隔夜息跌穿2厘，回落至1.49厘。

●人民幣兌每美元中間價為7.0437，較上日上調96點子，呈四連升。

●人行不開展逆回購操作，本周淨回籠5,900億元人民幣。

●明翹匯開售：準買家陸續到場登記揀樓，有家庭客擬斥逾2,000萬元購3至4伙。

-代理料388伙沽清，部分買家擬購兩伙。

●傳恒地借地面積增至43萬呎，興建2,000伙過渡性房屋。

●傳阿里擬月底上市，李小加：不能說的秘密！

●傳復星收購Thomas Cook品牌和資產，最快周內公布。

●南韓10月出口按年跌14.7%，遜預期。

─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：【股民熱話】11月港股有錢派？