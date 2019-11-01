【午市重點睇】美匯續弱 油價反覆偏軟
2019年11月01日 12:03
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●亞洲市，美匯指數報97.3；圓匯企108.06；歐元兌美元報1.116；英鎊高見1.2967。港匯處7.8367。離岸人民幣(CNH)在7.04水平。金價續在1,510美元之上，布油報59.67美元，紐油報54.36美元。道指期貨升54點。
●港股再闖二萬七關，恒生指數半日反覆升113點或0.42%，報27,020點。https://bit.ly/2BZBhFp
-折讓配股兼大股東減持，藥明生物曾挫6%。
-異動股：必瘦站盈喜，股價曾炒高近18%。
-五龍電動車訂新配股協議，淨籌5,940萬元。
-異動股：獲提全面要約，亞太絲路曾飆41.5%。
-君實生物暫時「中止」A股上市申請。
●【即市分析】
-房產基金顯現吸引力。https://bit.ly/34kUopM
-友邦獲大行唱好，股價上望…https://bit.ly/36nYAGX
-港股強弱板塊兩邊走。https://bit.ly/3217Nl7
●A股快報：滬深三大指數半日收升0.7%至1.3%。https://bit.ly/2PAvZZ9
-A股入摩：MSCI下周五公布半年度指數評估結果。
●亞洲股市：日股中段挫約百點。https://bit.ly/2N2ZsJq
●財新中國製造業PMI升至51.7，新出口訂單指數顯著反彈。https://bit.ly/2C1eDwv
●日本10月製造業PMI創3年半新低，連續6個月收縮。
●修例風波：ING彭藹嬈料香港今年GDP萎縮2.2%。
●港元拆息︰隔夜息跌穿2厘，回落至1.49厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0437，較上日上調96點子，呈四連升。
●人行不開展逆回購操作，本周淨回籠5,900億元人民幣。
●明翹匯開售：準買家陸續到場登記揀樓，有家庭客擬斥逾2,000萬元購3至4伙。
-代理料388伙沽清，部分買家擬購兩伙。
●傳恒地借地面積增至43萬呎，興建2,000伙過渡性房屋。
●傳阿里擬月底上市，李小加：不能說的秘密！
●傳復星收購Thomas Cook品牌和資產，最快周內公布。
●南韓10月出口按年跌14.7%，遜預期。
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