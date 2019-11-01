石藥集團3藥品獲中國藥監局通過一致性評價
2019年11月01日 12:16
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石藥集團(01093)公布，附屬公司石藥集團歐意藥業開發的三種藥品已獲中國國家藥品監督管理局批准通過仿製藥質量和療效一致性評價。
該三款藥品包括馬來酸依那普利片(10mg)、鹽酸克林霉素膠囊(0.15g)及頭孢氨苄膠囊(0.125g、0.25g)。
據公告指出，依那普利為血管緊張素轉換酶抑制藥，主要用於治療各期原發性高血壓、腎血管性高血壓及各級心力衰竭。對於症狀性心衰病人可提高生存率、延緩心衰的進展、減少因心衰而導致的住院；並可預防症狀性心衰，以及左心室功能不全病人冠狀動脈缺血事件。
克林霉素適用於由敏感厭氧菌、鏈球菌、肺炎鏈球菌和葡萄球菌等敏感菌株引起的嚴重感染，包括嚴重的呼吸道感染、皮膚和軟組織感染、敗血症、腹腔內感染、女性骨盆和生殖道的感染等。
頭孢氨苄為頭孢菌素類抗生素藥，主要用於治療敏感菌所致的急性扁桃體炎、咽峽炎、鼻竇炎、支氣管炎、肺炎等呼吸道感染，以及中耳炎、尿路感染及皮膚及軟組織感染等。
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