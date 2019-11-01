石藥集團3藥品獲中國藥監局通過一致性評價

該三款藥品包括馬來酸依那普利片(10mg)、鹽酸克林霉素膠囊(0.15g)及頭孢氨苄膠囊(0.125g、0.25g)。

據公告指出，依那普利為血管緊張素轉換酶抑制藥，主要用於治療各期原發性高血壓、腎血管性高血壓及各級心力衰竭。對於症狀性心衰病人可提高生存率、延緩心衰的進展、減少因心衰而導致的住院；並可預防症狀性心衰，以及左心室功能不全病人冠狀動脈缺血事件。

克林霉素適用於由敏感厭氧菌、鏈球菌、肺炎鏈球菌和葡萄球菌等敏感菌株引起的嚴重感染，包括嚴重的呼吸道感染、皮膚和軟組織感染、敗血症、腹腔內感染、女性骨盆和生殖道的感染等。

頭孢氨苄為頭孢菌素類抗生素藥，主要用於治療敏感菌所致的急性扁桃體炎、咽峽炎、鼻竇炎、支氣管炎、肺炎等呼吸道感染，以及中耳炎、尿路感染及皮膚及軟組織感染等。

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