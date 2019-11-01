【瑞通推介】舜宇光學強勢　好淡倉同見資金流入

瑞通認股證牛熊證銷售部：據報中國官員對與美國達成長期貿易協議前景存疑，道指隔晚收報27,046點，跌140點(或0.52%)。

恒指周四(10月31日)繼續未能企穩27,000點，收市報26,906點，升239點或0.9%。10月累漲814點或3.1%。香港經濟陷入技術性衰退，恒指周五(11月1日)早段跌數十點後反彈，暫守27,000點。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾6,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,600萬元，反映投資者預期後市向下。周四其牛證街貨重貨區為收回價26,400至26,499點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。

舜宇光學周四在成交配合下飆升7.4%，收報126.8元，是表現最佳藍籌，盤中曾高見129.4元創52周高。蘋果公司(Apple Inc.)及三星電子的季績勝預期、中國5G正式商用、以至華為Mate 30 5G手機開售，都被視為帶動舜宇周四呈強的因素。然而，投資者對貿易戰的憂慮重燃，該股周五早段略回至126元之下整固，暫結束兩日升勢。其股價周四強勢突破橫行通道頂120元水平，同時回補去年中因業續差而造成的下跌裂口，技術走勢轉好。周四分別有278萬和372萬元淨流入其好倉和淡倉。

外電報道阿里巴巴計劃最快11月來港上市，集資最多150億美元。香港交易所周四最多升逾3%至248.6元，創1個月高，收市維持1.7%升幅在245元，但250天線得而復失。該公司將於下周三(6日)公布季績，股份周五早段好淡爭持。周四有逾320萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有38萬元淨流出。

有內地研究公司發佈內房銷售排行榜，中國恒大10月銷售930億元人民幣，按年增75%，連續兩個月創房企單月銷售歷史最高紀錄。該股周四持續向上，以近全日高位19.14元收市，升幅4.8%，成交額跟隨急增。股份周五早段一度回調逾1%，跌穿19元後反彈。周四分別有84萬和6萬元淨流入其好倉和淡倉。

友邦保險整固兩日後，周四收升2.3%於78.45元，同樣是近全日高位，重上100天線。股份周五早段高開逾1%後升勢回順，79元得而復失。周四有510萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有276萬元淨流入。

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