【高盛推介】手機設備股窩輪攻略
2019年11月01日 13:12
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：受蘋果公司(Apple Inc.)上季業績勝預期的帶動，舜宇光學連續第三日上升，周五(1日)早段高見130.7元的自去年8月的高位。另一手機設備股瑞聲科技則反覆升近1%。
舜宇的上升未有見太多資金流入其認購證，反觀其認沽證已經連續4個交易日見資金流入，合共有約300萬元流入，資金以流入行使價約100元的認沽證為主。
投資者如計劃部署舜光認沽證，現時市場上貼價的認沽證不多，行使價100元已經是相對貼價的選擇，亦是市場上的熱門條款，可留意當中較高槓桿的沽證(28681)，行使價99.94元，2020年2月19日到期，實際槓桿5.7倍。
相反，如看好舜宇光學則可留意購證(28679)，行使價132.88元，2020年3月13日到期，實際槓桿5.1倍，貼價高槓桿、兩個月期以上產品最高槓桿。
投資者如看好瑞聲，貼價證可留意購證(11893)，行使價50.93元，2020年9月25日到期，實際槓桿3.3倍，屬長期證，時間值損耗較低。
槓桿較高的可留意瑞聲購證(11861)，行使價58.93元，2020年3月26日到期，實際槓桿5.5倍，3個月期以上產品中槓桿最高。
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