怡東酒店重建計劃修訂　增加辦公室樓面

據城規會資料，由文華東方國際持有的銅鑼灣告士打道281號地盤(即怡東酒店舊址)最新提交修訂，輕微調整項目規模。

新擬議計劃的地盤面積約45,985方呎，較舊方案45,597方呎，多出388方呎。項目依舊以15倍地積比發展，將重建為一幢34層高項目，包括3層地庫、1層防火層及4層平台。

新方案可建總樓面面積約689,770方呎，較早前方案的684,011方呎，增加5,759方呎，所增加的樓面為辦公室用途。此外，該項目同時擬新增露天座位空間，涉及面積約5,048方呎。

車位方面亦有所變動，該項目最新修訂擬建119個停車位及12個電單車位，分別較舊方案增加18個及2個車位。

申請人指出，上述申請性質為技術性修訂，只涉及更改建築物的地庫和地面低層設計；又認為，新修訂可改善建築物發展與周圍的空間，更能充分利用私人土地。

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