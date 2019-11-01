【專家點評】中美貿易談判變數多　人民幣走勢會點？

在市場等待今日(周五)公布的非農業新增職位的同時，英國下議院就經過辯論並投票後，並在在野工黨轉軚支持提前大選下，以438票支持、20票反對的結果，通過了在12月12日提前舉行大選，以打破拖拉了超過三年的脫歐亂局。

事實上，法案仍需要議會上議院批准，一旦獲批，這是英國自1923年以來首次在12月舉行大選，其結果對於整個脫歐亂局相當重要。筆者仍維持年內英鎊兌美元難以再跌穿1.25下方的預期，一旦有機會藉美元先作技術反彈，在1.25至1.26水平可以考慮重新吸納。

當然英鎊兌美元在過去三年多持續下跌，目前蟹貨區處處，經濟數據亦少有亮點，自然難有大升條件，因此預計年內餘下時間難以創下今年新高，要突破1.3380甚有難度，反而1.3030及1.3180則仍有望重新測試。

美國聯儲局12月會否再採取減息行動，不確定性的源頭自然是指中美貿易關係。自進入第四季後急速改善，連帶美元兌人民幣同樣由7.19水平回升，不過由於中國經濟增長放慢、國內生產總值只險守6%，人民幣根本沒有走強的條件，結果令美元兌人民幣。在年內餘下時間保持在弱勢7.04至7.19水平橫行機會極大。

美國政府一名官員周二曾表示，美國和中國之間的臨時貿易協議可能無法如預期的在下個月在智利簽署，但這並不意味着協議破裂，市場現在認為即使11月無法簽署也可以接受，只要關稅能延遲，談判未有關上大門已是可以接受的結果。因此投資者不宜跟車太貼避免炒車。

中美貿易協議仍可能生變言論短暫影響市場情緒，人民幣短線更有可能只在7.05至7.10之間徘徊，市場仍聚焦中美談判進展，預計區間震盪行情至少延續至11月中旬，要留意這區間剛好同時在大交易區間的中位，反映此水平入市未有太大值博率。

艾德證券期貨董事總經理 陳健豪

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