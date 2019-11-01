新股專輯：傳中國抗體製藥國際配售已獲數倍認購
2019年11月01日 14:43
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(互聯網)
消息人士透露，香港第12間未有盈利或收入生物科技企業中國抗體製藥(03681)的國際配售部分，已獲數倍認購，包括大型國際基金、長線基金等。
該公司將於下周二(5日)截止認購，每股招股價介乎7.6至9.6港元，發行約1.82億股，集資最多17.48億元。每手300股，入場費2,909.02元，預期11月12日掛牌。
另外，引入兩名基礎投資者，合共認購6,000萬美元(約4.68億港元)等值股份，其中雲南白藥(000538.SZ)認購5,000萬美元；深圳高特佳認購1,000萬美元，設6個月禁售期。
中國抗體為專門研究、發展、製造及商業化自身免疫性疾病療法的生物製藥公司，主要研製以單克隆抗體為基礎的生物藥。今年首4個月虧損2,839.8萬元人民幣；去年底全年虧損8,361萬元人民幣。
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