新股專輯：傳中國抗體製藥國際配售已獲數倍認購

該公司將於下周二(5日)截止認購，每股招股價介乎7.6至9.6港元，發行約1.82億股，集資最多17.48億元。每手300股，入場費2,909.02元，預期11月12日掛牌。

中國抗體為專門研究、發展、製造及商業化自身免疫性疾病療法的生物製藥公司，主要研製以單克隆抗體為基礎的生物藥。今年首4個月虧損2,839.8萬元人民幣；去年底全年虧損8,361萬元人民幣。

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