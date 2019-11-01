樓價UPDATES：元朗YOHO系列交投旺

二手交投顯增，元朗區上月錄約130宗買賣，YOHO系列單位受追捧。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島2座低層F室，實用面積約457方呎，兩房間隔，外望園景，放盤約半個月，業主原開價820萬元，減價12萬元或約1.5%，終以808萬元成交，實用呎價約17,681元，屋苑10月共錄15宗二手成交。

●鰂魚涌華蘭花園玉蘭閣高層E室，實用面積398方呎，兩房間隔，望城市景，以816萬元易手，實用呎價20,503元，原業主於2010年9月以315萬元買入，持貨9年帳面獲利501萬元，升值159%。

●北角耀星華庭中層B室，實用面積322方呎，兩房間隔，叫價700萬元，放盤近兩個星期，最終願意減價30萬元，以670萬元易手，實用呎價20,807元，買家屬用家，原業主於2005年3月以242萬元買入，持貨14年帳面獲利428萬元，升值177%。

●灣仔慧賢軒高層C室，實用面積約203方呎，開放式間隔，外望樓景，近日以470萬元以交吉形式沽出，實用呎價約23,153元，原業主於2016年9月，以423萬元購入，持貨3年轉手，帳面獲利約47萬元，升值逾11%。

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九龍區

●將軍澳慧安園1座中層A室，實用面積約354方呎，兩房間隔，望園景，叫價598萬元，議價後微減1.5萬元，以596.5萬元沽出，實用呎價約16,850元，原業主於2015年1月以425萬元購入，持貨4年帳面獲利約171.5萬元，升值逾40%。

●茶果嶺麗港城29座低層D室，實用面積687方呎，套三房間隔，望球場景，剛以938萬元易手，實用呎價13,654元，原業主於1999年12月以300萬元買入，持貨長達20年，現轉手帳面獲利638萬元，升值逾2.1倍。

●紅磡海逸豪園3座高層A室，實用面積約522方呎，兩房間隔，望內園景，原先開價1,050萬元，減價135萬元或約12.9%，終以915萬元以交吉形式沽出，實用呎價約17,529元，原業主於2003年5月以215萬元購入，持貨16年轉手，帳面獲利約700萬元，升值近3.3倍。

●旺角居屋富榮花園5座低層B室，實用面積592方呎，三房間隔，望內園，吸引外區家庭客承接自用，未補價第二市場售738萬元，實用呎價約12,466元。

●長沙灣薈悅中層D室，實用面積333方呎，一房設計，獲上車客以620萬元承接，實用呎價18,619元，原業主於2014年3月以398萬元入市，持貨逾5年半，帳面獲利222萬元，升值約56%。

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新界區

●元朗區10月共錄得約130宗二手成交，同區YOHO Town及MIDTOWN分別錄約7及13宗成交，GRAND YOHO亦錄得10宗成交，其中YOHO Town第5座高層H室，實用面積516方呎，三房間隔，叫價795萬元，議價後以792萬元沽出，實用呎價15,349元，買家為用家。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居12座低層E室 ，實用面積448方呎，兩房間隔，新近獲用家以509萬元承接，實用呎價11,362元，原業主於2007年1月以91.2萬元買入，轉手帳面獲利417.8萬元，單位約13年升值4.6倍。

●上水御皇庭1座中層D室，實用面積約694方呎，四房連一套房間隔，近日以19,500元獲承租，實用呎租約28.1元，原業主於2014年1月以493萬元購入，租金回報率約5厘。

●大埔太湖花園12座中層H室，實用面積400方呎，兩房間隔，議價後以570萬元沽出，實用呎價14,250元，原業主於1992年以162.5萬元購入，持貨27年沽出，帳面獲利約407.5萬元，升值約2.5倍。

●沙田新城市廣場1座高層B室，實用面積954方呎，套三房間隔，以1,810萬元易手，實用呎價18,973元，原業主於2000年以669萬元購入，持貨19年沽出，帳面獲利1,141萬元，升值約1.7倍。

●沙田第一城10月共錄約20宗成交，平均實用呎價17,421元，最新錄9座高層B室，實用面積451方呎，三房間隔，議價後以765萬元易手，實用呎價16,962元，原業主於2014年以540萬元購入單位，帳面獲利225萬元，升值約41.7%。

●馬鞍山聽濤雅苑7座高層E室，實用面積526方呎，兩房間隔，開價約850萬元，議價後以820萬元易手，實用呎價15,589元，買家為用家，原業主於2009年以325萬元購入，持貨10年沽出，帳面獲利約495萬元，升值約1.5倍。

●馬鞍山新港城Q座高層5室，實用面積約361方呎，兩房兩廳間隔，望園景，由原開價640萬元減價至605萬元成交，減價35萬元或約5%，實用呎價約16,759元，原業主2010年7月以223.8萬元購入，持貨9年，帳面獲利約381.2萬元，升值逾1.7倍。

●馬灣珀麗灣10月至少錄約12宗成交，按月升近五成，其中3座高層C室，實用面積約713方呎，套三房間隔，望深井海景，開價約930萬元放售，獲同屋苑租客以873萬元承接，實用呎價約12,244元。

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