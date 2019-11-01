RAZR摺屏手機「諜照」曝光！

除了5G外，摺屏將會是手機界另一發展潮流，各大廠當然不甘後人。其中Motorola上月確認會推出一款「脫胎換骨」的RAZR手機，亦以摺屏為賣點。

根據爆料大神Evan Blass分享的諜照，新機外形激似當年「MO記」經典的RAZR V3摺機，保留了厚厚的「下巴」。不同的是，翻開後不見了數字鍵，而是一整塊6.2吋的窄長屏幕。

外國網站亦披露了該手機的詳細規格，據悉只搭載屬於中階的高通Snapdragon 710處理器，備有4GB RAM+128GB ROM及6GB RAM+256GB ROM的版本，內建2,730mAh電池。

新一代Motorola RAZR將於11月13日在美國發布，據悉售價由1,500美元起(約11,700港元)。

2G年代的RAZR屬手機界的高檔時尚奢侈品，新機即使索價過萬元，相信亦會吸引緬懷過去的中產「MO粉」入市。不過，當年盛傳金融才俊普遍對MO記摺機避之則吉，全因其諧音「無得撈啦」加「摺埋」。香港近期經濟水深火熱，唔少打工仔隨時飯碗不保，中小企唔知捱得幾耐。呢樣Motorola RAZR嘅「原罪」，可能比售價更影響其銷售反應！

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