二手樓價指數按周挫0.59% 10連跌
2019年11月01日 16:03
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二手樓價再跌，中原城市領先指數CCL報179.01點，按周跌0.59%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.75點，按周跌0.70%。CCL(中小型單位)報178.63點，按周跌0.67%。三大整體指數齊創31周新低，兼齊跌10周，分別累跌4.98%、5.59%及5.40%。
分區方面，新界東CCL_Mass報191.50點，按周跌0.32%，連跌3周共0.87%。新界西CCL_Mass報161.33點，創33周新低，按周跌1.60%，連跌2周共3.45%。九龍CCL_Mass報175.82點，創31周新低，按周跌0.52%。九龍指數連跌7周共3.66%，上次出現是2018年12月。港島CCL_Mass報184.53點，按周跌0.38%，創32周新低。
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