轉數快可繳交政府帳單　包括差餉、水費

財經事務及庫務局宣布，政府由今日(11月1日)起接受市民以「轉數快」繳交税款、差餉及地租和水費。

於11月1日或以後，税務局、差餉物業估價署及水務署發出的帳單會印備「轉數快」二維碼。市民只需使用支援「轉數快」二維碼，以繳付政府帳單的銀行或儲值支付工具營運商之流動應用程式，掃描帳單上的「轉數快」二維碼，即可繳費。

目前已有16間銀行，及5間儲值支付工具營運商的流動應用程式支援相關服務。另有一間儲值支付工具營運商亦正優化其流動應用程式，會於稍後投入服務。值得留意的是，大眾銀行(香港)、華僑永亨銀行、花旗銀行(香港)、富邦銀行(香港)並不支援相關服務。

快速支付系統「轉數快」在2018年9月推出。截至今年9月，「轉數快」已錄得約350萬個登記，月內處理約400萬宗交易，涉及共580億港元及10億元人民幣的交易額，交易量相較系統推出首月上升1倍以上。

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