【市後重點睇】油價偏軟 道期靠穩
2019年11月01日 16:14
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●美匯指數報97.2；圓匯徘徊108；歐元兌美元報1.116；英鎊高見1.2968。港匯報7.8377。離岸人民幣(CNH)處7.0399。金價續企1,500美元以上，布油受制60美元，紐油報54.2美元。道指期貨升49點。
●港股11月開局做好，重上二萬七關，恒生指數全日升194點或0.7%，報27,100點。全周升433點。
-百濟神州飆三成重上招股價，獲安進高溢價入股。
-小米上季內地手機出貨量跌，但有個地方做一哥！
●【新股專輯】
-ESR全日升5%。公料物流行業未來十至廿年發展空間仍大。
-傳中國抗體製藥國際配售已獲數倍認購。
●【大行報告】高盛料SOHO中國重整資產機會增。
●【股匯攻略】A股ETF逢低吸納。
●【專家點評】
-中美貿易談判變數多，人民幣走勢會點？
-越秀地產穩健之選
●【大師睇市】炒股唔炒市，留意5G概念股。
●低處未算低！大行齊削香港全年GDP預測，最淡負2.2%。
●【A股快報】
-滬深三大指數全日收升0.9%至1.7%。
-A股入摩：MSCI下周五公布半年度指數評估結果。
●財新中國製造業PMI升至51.7，新出口訂單指數顯著反彈。
●亞洲股市：按周升50點，澳股跌近1%。
●澳門10月賭收264億澳門元，按年跌3%。
●李小加：無意挑戰一國兩制，惟中港缺乏互信。
●【地產精選】
-二手樓價指數按周挫0.59%，10連跌。
-明翹匯開售：代理料388伙沽清，部分買家擬購兩伙。
-傳恒地借地面積增至43萬呎，興建2,000伙過渡性房屋。
-怡東酒店重建計劃修訂，增加辦公室樓面。
-10月持牌地產代理人數再減63人，創16個月新低。
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