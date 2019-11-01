【fb直播】港股11月會點走？
2019年11月01日 16:19
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11月首個交易日，內地數據報捷，財新PMI連升4個月，帶動中港股市本月開局向好，不過中美貿談再傳變數，加上再有大行連環下調香港全年GDP預測，會否削弱恒指向上動力？港股11月走勢係咪有隱憂？
有傳阿里巴巴有機會於11月底上市，香港交易所(00388)繼續有資金流入，股份下星期公布業績，不過港股成交額無咩特別表現，股民係咪要睇定先？
藥明生物(02269)折讓約8%配股，加上大股東減持股份，股價受壓，部分藥股走勢偏軟，趁回調入定龍頭股？
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