亞洲攬炒！日韓、馬來西亞、台越印尼製造業全線收縮

外國傳媒報道，雖然中美可能在簽署臨時貿易協議，但亞洲製造業10月境況依然低迷！南韓、日本、馬來西亞，以及印尼的製造業採購經理指數(PMI)仍處於收縮區域(即數值低於50)，中美貿易戰受惠地區的台灣及越南亦不例外。

數據顯示，被視為貿易戰受惠地區的越南，製造業PMI也跌至50；今年大部分時間都在50附近徘徊的泰國，也終於跌至這盛衰分水嶺。

中國方面，雖然更加側重於民營企業的財新中國製造業指數從51.4升至51.7，但周四(10月31日)公布的官方PMI降至2月以來最低，同時處於50以下。

再者，台灣Nikkei/Markit製造業PMI報49.8；南韓Nikkei/Markit製造業PMI報48.4；印尼Nikkei/Markit製造業PMI報47.7，連同日本，通通處於50以下。

有分析指，亞洲製造業同步放緩，而全球經濟也處於十年以來最慢增速，保護主義抬頭和需求疲弱，打擊了整個亞洲的商業信心。

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