星島披露正洽商出售股權

該公司於8月底公布，今年上半年業績盈轉虧，截至本年6月底止的6個月，公司收入按年減少近一成至6.31億元，期內虧損768.7萬元，去年同期則僅微賺47.7萬元。

根據該份業績公告，公司於報告期內的毛利萎縮12.19%至2.19億元，融資成本漲237倍至23.8萬元。公司最大的收入來源為廣告收入，該項目期內大幅下跌11.46%至4.86億，發行收入亦下挫4.43%至約9,000萬元。另外，租金收入總額亦見大跌32.71%至309.9萬元。

業績公告內解釋，媒體業務面對的營商環境欠佳，部分原因來自經濟轉弱，除了因為中美貿易摩擦之外，從6月開始出現的政治示威活動一再影響商業及消費情緒，令經濟表現添壓。其中，香港收費報章續處艱難的廣告市場環境，對《星島日報》業績有所影響。招聘廣告市場整體於上半年亦出現下跌，對公司的招聘媒體業務產生負面影響。

報告又展望今年下半年，經濟狀況仍欠明朗。內地與美國的貿易緊張局勢加劇，以及英國脫歐的持續談判對經濟的負面影響估計至少持續至年底。

另外，香港的民眾示威活動仍在繼續，該公司十分關注該等事件對本地經濟的影響，並將繼續留意事態發展。

事實上，星島於今年3月時公布的2018年全年業績已錄得大幅倒退，截至去年12月底止公司擁有人應佔溢利按年急跌41.36%至2,424.3萬元。去年收入按年減少5.3%至14.31億元，毛利按年萎縮7.98%至5.36億元。至於其他收入及收益之淨額，按年更銳減47.42%至1,852.8萬元。

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