【經濟寒冬】9月零售總銷貨價值按年下跌逾18%

政府統計處公布，2019年9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為299億元，按年下跌18.3%，連續8個月下跌，惟跌幅少過市場預期的跌25.6%。首9個月合計零售業總銷貨價值的臨時估計下跌7.3%。

扣除其間價格變動後，2019年9月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌20.4%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2019年9月超級市場貨品的銷貨價值按年下跌2.6%。其次為食品、酒類飲品及煙草按年下跌13.8%；電器及其他未分類耐用消費品按年下跌1.4%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物按年下跌40.8%。

政府發言人表示，零售業銷售在9月再度顯著按年下跌，反映本地社會事件持續令訪港旅遊業及與消費相關的活動受到重創。零售業銷貨量在第三季合計按年下跌19.5%，與1998年第三季的紀錄跌幅接近。

發言人進一步表示，由於涉及暴力的示威活動繼續令遊客卻步及本地消費減少，而經濟前景欠佳亦削弱消費情緒，零售業銷售表現短期內料會仍然疲弱。

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