Apple將有大的動作！庫克：比新產品更重要

外國媒體報道，蘋果公司(Apple Inc.)的CEO庫克表示，接下來Apple會有更大的動作。當被問及是否是發布新產品時，他表示可能要比這個更重要。

市場猜測，「變相月租(Subscription)」手機計劃應該是Apple接下來要的主力發展業務。業界分析人士表示，對於一家公司來說，如果想讓更多的人購買其服務那麼其需要讓盡可能多的人使用他們的設備。

該公司最近也推出了「變相月供」iPhone計劃。現在消費者可以通過Apple的iPhone升級計劃完成12個月月費支付就可以用一部舊iPhone換一部新iPhone。

另外，蘋果公司的串流服務Apple TV+也在11月1日推出，這項服務是該公司進軍內容供應商的嘗試，據報蘋果公司在內容製作方面花費已達60億美元。

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