趕轉按優惠尾班車　上月現樓按揭按月飆逾28%

中原按揭經紀數據顯示，10月份現樓按揭登記按月增加28.5%，至11,837宗，為2011年6月以來新高，主要是由轉按優惠尾班車效應帶動。

首10個月計，現樓按揭登記量按年增加4.1%至85,344宗，其中，中銀香港累積承辦21,983宗相關登記，並以25.8%的市佔率，超越滙豐銀行。

中原按揭經紀董事總經理王美鳳預計，中銀香港很大機會成為全年現樓按揭一哥。由於銀行自6月起先後調整按揭優惠，但步伐及加幅不一致，吸引客戶流向保留優惠較多的銀行，未來按揭市佔將逐步反映變化，料部分中小型銀行的樓按市佔率將會提升。不過隨着市況偏軟，加上轉按尾班車效應逐步減弱，未來現樓按揭登記將會減少。

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