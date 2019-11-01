全球經貿戰：Columbia透露會加大中國以外採購來源

外國傳媒報道，美國知名戶外服裝品牌Columbia Sportswear行政總裁Tim Boyle表示，正不斷採用中國以外的採購來源，並透露公司正受關稅影響。

他解釋，將生產線遷出中國並非因為不喜歡，而是其他採購國家帶來更好機會，並希望把握時機，以更好的價格出售更多商品。雖然他未再詳述，但Columbia主要生產地是越南。他又補充，目前高技術含量的產品難以快速地遷出中國。

Columbia的品牌包括Mountain Hardwear、Sorel及OutDry等，生產線遍布全球10多個國家及地區。2018年有60%以上產品正越南和中國生產。該公司曾警告，如果對中國進口商品實施關稅，將迫使公司提高受影響商品的價格。

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