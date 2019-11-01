滙豐撈唔過？著名基金經理警告：歐洲很似「日本經濟迷失」

要數港人最熟悉的股票，相信是歐洲最大銀行滙豐控股，惟目前有基金經理不太看好歐洲市場。

外國傳媒報道，專注歐洲的世界級基金經理、資產總值約70億美元(約2.5萬億港元)的Janus Henderson Investors股票基金經理Luke Newman警告，目前有種似曾相識的不安感，就是「歐洲」恐怕步向「日本經濟迷失」的後塵。

他指出，自己於20年前開始職業生涯，並且專責研究日本股票，目前是歐洲股票專家。他發現了歐洲現況似1990年代末期的日本，讓他感到緊張。

他說：「我們看到歐洲與20至30年前日本的情況相似，經濟增長溫和、通脹緩慢，以及債息低企，尤其是一些高槓桿企業不能提供健全的現金流。」

他建議，如果投資者對歐洲股票有興趣，就一定要選擇「增長股」，即截至目前為止，該股盈利仍有向上趨勢，才值得投資，因為若歐洲真的像日本「經濟迷失」，現時盈利不濟的歐洲企業，只會繼續呆滯下去。

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