【一圖解構】香港經濟慘況「接近谷底」還是「跌浪中途」？

香港社會動盪已持續近5個月之久，經濟衰退成為事實，為2008年金融海嘯後最差，同時與1998年亞洲金融風暴差別不大。不過，若看整體經濟數字，或許最悲情況已過，你會相信是「黎明前的黑暗」，還是「跌浪中途」呢？

【零售】

周五(1日)最新公布的數據顯示，香港零售業仍然受到重創，9月零售銷售額大跌18.3%，為連跌8個月，8月數字在修正後大跌22.9%，僅較最初公布的23%輕微修正。或許值得安慰的是，9月跌幅較市場預期25.6%為低。

【酒店】

除了零售，旅遊業亦全線受挫，特別是佔赴港遊客總數近80%的內地遊客到訪量大跌。外國傳媒報道，凱悅酒店行政總裁Mark Hoplamazian透露，10月份該酒店於香港的平均每間可出租客房收入(RevPar)暴跌超過50%，第3季計亦急挫約36%。

希爾頓酒店亦面對相同問題，其行政總裁Christopher Nassetta上周於電話會議中指出，第3季香港平均每間可出租客房收入大瀉40%。

根據酒店調查機構STR數據顯示，香港整體酒店業的平均每間可出租客房收入在9月急挫44%，首9個月亦錄得13%跌幅。另外，9月每間客房的每日平均房價約1,079港元，按年急瀉25%。

【訪港旅客】

香港旅遊發展局近日宣布，9月整體訪港旅客進一步下跌至310萬人次，按年下跌34%，連續3個月錄得跌幅。

數據反映幾乎所有地區的訪港旅客都出現雙位數跌幅，其中，內地旅客按年大跌35%，以跌幅計，最高為南韓旅客，按年大跌近六成。

【大行估「海嘯級」危機】

由於香港經濟恐「低處未算低」，外資大行紛紛下調香港全年經濟目標。ING銀行大中華區經濟學家彭藹嬈表示，香港第4季經濟有機會按年收縮5%。假設香港社會動盪持續1整年，她預計2020年經濟為負5.8%，2019年則收縮2.2%，接近2009年經濟衰退的程度，當時為負2.5%。換言之，香港已陷入「海嘯級」經濟危機。

美銀亦狠劈香港經濟預測，由負0.1%，進一步削至負2.1%。該行指出，香港作為一個小型開放經濟體，容易受到外部需求疲弱影響，加上依賴旅遊業及中國經濟，大部分行業如旅遊、零售、酒店、餐飲和運輸業的業務，已在過去數月中受到打擊。前景不確定亦嚴重損害企業信心，壓抑投資需求。

此外，高盛亦將香港全年經濟預測降至負1.2%；摩通料由增長0.3%，降至收縮1.5%；摩根士丹利預期為負0.8%。

【港股已屆撈底時機？】

不過，根據相反理論，市場齊齊狠踩反而可能是「曙光」！英國巴克萊亞太區市場負責人Matt Pecot近日接受外媒訪問時亦指出，社會衝突令很多投資者選擇避開地產股，亦有很多酒店股股價已大幅回調，認為港股已經過大幅修正，現時可能是「撈底執平貨」的時機。

【一圖解構】

最後，大家不妨看看文中的圖，你會認為香港經濟慘況是已「見底」，還是「跌浪中途」呢？

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