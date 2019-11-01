走資別揀美元？花旗：美匯指數最差恐大跌12%

外國媒體報道，花旗亞太交易策略部門主管Mohammed Apabhai表示，隨着美國聯儲局再次「擴充資產負債表」(擴表)，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數將進一步下跌，可能跌至80上方區間，甚至可能跌至85。目前美匯指數處於97水平，即美元最壞情況下有大約12%下跌空間。

美匯指數是衡量美元與6隻國家貨幣強弱的指數，當中歐元佔比57.6%，日圓佔比13.6%，英鎊佔比11.9%。

美國聯儲局早前公布，自今年10月15日起至明年第2季，每月購買600億美元短期國庫債券，即再次「擴表」，有市場人士認為是「變相量化寬鬆(QE)」，遭當局否認。

Apabhai指出，在「擴表」的同時，美債孳息率會隨着債券價格的上漲而下跌，當債券孳息率下跌時，美元通常會貶值。

事實上，自9月初以來，聯儲局的資產負債表增加了逾2,050億美元，他認為，雖然當局暗示將會暫停減息，但重要程度不像「擴表」一樣。他基本上認為美元會大幅下跌，如果美匯指數跌至85，歐元兌美元匯率可能升至1.21，這對新興市場股票來說，將是非常利好的消息。

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