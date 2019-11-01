謠言不斷！金管局重申：聯匯不變　毋須外匯管制

香港金管局總裁余偉文表示，近月香港社會事件對銀行營運帶來新挑戰，過去數月，不時有不實的流言針對香港聯繫匯率制度和金融穩定，金管局迅速地澄清這些謠言，並釐清事實，釋除公眾疑慮。

他重申，聯繫匯率制度自1983年實施以來行之有效，毋須、也無意改變這個制度，香港保障資金自由流通，不會實施外匯管制，並指香港銀行體系穩健，資本和流動性非常充裕，足以抵禦衝擊。

他透露，金管局已開展一項重大的數碼化計劃，當中涉及多個部門，包括銀行和反洗錢監管等。透過監管科技(SupTech)，希望能夠將監管流程自動化，並使用數據科學和網絡分析應用程式，更有效識別風險苗頭和趨勢。

此外，該局正進行一個試點項目，向銀行收集更細緻的數據，以便對銀行業務狀況有更全面、最實時的了解，同時可減輕銀行匯報不同數據的負擔。

擔任總裁一個月，他提及個人的監管理念，會以「TOP」為目標，即是「政策透明」(Transparent)、「溝通開放」(Open)和「監管適度」(Proportionate)。

他亦指，中央銀行的貨幣政策取向，將左右實體經濟和資產市場前景。「長期維持低利率」(lower-for-longer)的預期可能會變為「永遠維持低利率」(lower forever)，需要密切注視未來的寬鬆貨幣環境會否導致金融失衡，並指當有重大金融危機來臨或全球經濟陷入衰退時，各國央行提振經濟的彈藥已所餘無幾，為另一個隱憂。

－－－－－－